В Москве увеличат штраф за неправильную парковку в 10 раз для некоторых лиц

«Ъ»: в Москве в 10 раз увеличат штраф за неоплату парковки для юридических лиц

В Москве в 10 раз (до 50 тыс. рублей) увеличат штраф за неоплату парковки для юридических лиц. Законопроект о такой поправке в столичный «Кодекс об административных правонарушениях» внесли депутаты Мосгордумы из рядов «Единой России», передает «Коммерсантъ».

Основной мишенью нового законопроекта названы «таксомоторные и логистические компании», то есть такси и каршеринг.

«Штраф будет побуждать юрлиц оплачивать парковочную сессию и помогать городу повышать оборачиваемость каждого парковочного места», — заявил депутатам директор компании «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Павел Павлов.

Причиной повышения штрафов названа неэффективность действующих мер, при которых размер штрафа (5 тыс. рублей) не перекрывает ущерба городу от последствий использования платных парковок возле больниц и других социально значимых объектов без оплаты автомобилями каршеринговых компаний, которые нередко остаются на таких парковках на 12 часов и более. Час парковки возле таких объектов стоит 800 рублей.

С 1 ноября 2024 года в Подмосковье появились платные парковки. Всего в регионе появится 27 зон, в которых будет предусмотрено в общей сложности 300 машино-мест. Тарифы в них будут варьироваться от 40 до 50 рублей за час стоянки. При этом автомобилистам отведут 10 минут для оплаты парковки. По их истечении владельцам может прийти штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге студенты-медики расчистили платную парковку за баллы в ординатуру.