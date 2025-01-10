Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от поездок на Lada Aura

Главы комитетов Государственной думы России поделились с изданием Daily Storm своими впечатлениями от поездок на автомобиле Lada Aura.

«Минус — заднее сиденье не имеет регулировок. Шумоизоляция лучше, чем в штатной «Весте», но все же требует доработки. Моторный отсек и арки стоит в этой части доработать. Если разрешат в гараже, то готов проделать эксперимент и за свои средства это сделать», — сказал глава комитета по контролю Олег Морозов.

Между тем, он отметил, что двигателя в 122 л.с. для города более чем достаточно и в потоке, и для обгонов.

Председатель комитета по культуре Ольга Казакова заявила, что машина удобная, салон большой и вместительный. Также она сравнила Lada Aura с иномарками.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее сообщалось, что у Lada Aura выявили проблему с тормозами.