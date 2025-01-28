Стало известно о четырех опциях, которые получат топовые Lada Iskra

Новый автомобиль Lada Iskra в повышенной комплектации получат мультимедийную систему с сервисами Яндекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Кремля, подготовленные к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Самарскую область.

«Более высокие уровни оснащения Lada Iskra дополнительно оборудованы противотуманными фарами с подсветкой поворота, задними электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с онлайн-сервисами Яндекс, «теплыми» опциями и др.», — говорится в материалах.

Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.