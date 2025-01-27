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Lada Vesta получила новую коробку передач

«АвтоВАЗ» впервые в своей истории освоил шестиступенчатую трансмиссию
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АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач (МКП), сообщает пресс-служба предприятия.

«6-ступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новая коробка передач будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta. Цены будут объявлены позже.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» рассказал о новой гоночной версии Lada Iskra Sport. Машина будет принимать участие в гонках.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. В подвеске появились специальные амортизаторы и жесткие пружины. Объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. Его мощность составляет 173 л.с. В коробке передач применен секвентальный механизм переключения передач.

Также у машины появились задние тормоза от Lada Vesta и многофункциональная панель управления электроникой.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.

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