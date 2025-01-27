Число машин в очереди к Крымскому мосту уменьшилось

Количество автомобилей в очереди к Крымскому мосту сократилось до 240

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 240 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Сейчас время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

За последние четыре часа число машин, находящихся в очереди перед пунктом досмотра, значительно уменьшилось. Так, по состоянию на 00:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 455 автомобилей.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова стал действовать сплошной паспортный контроль.

21 января сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенес на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.