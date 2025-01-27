Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число машин в очереди к Крымскому мосту уменьшилось

Количество автомобилей в очереди к Крымскому мосту сократилось до 240
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 240 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Сейчас время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

За последние четыре часа число машин, находящихся в очереди перед пунктом досмотра, значительно уменьшилось. Так, по состоянию на 00:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 455 автомобилей.

25 января министр транспорта республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова стал действовать сплошной паспортный контроль.

21 января сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенес на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами