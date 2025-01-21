Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Ростове перенес слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенес на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя инстанции.

«Процесс по крымскому мосту отложен на 6 февраля в 10:00. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых», — рассказали в суде.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины — Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Терчаняну.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.