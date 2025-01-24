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Названы 10 простых способов сэкономить топливо

«Рольф» назвал 10 легких способов сэкономить топливо
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Depositphotos

Для экономии топлива россиянам достаточно изменить лишь некоторые свои привычки. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Агрессивное вождение, включая резкие ускорения и торможения, значительно увеличивает расход топлива. Разгоняйтесь плавно и поддерживайте равномерную скорость. Использование круиз-контроля на трассе также может помочь сэкономить топливо», — посоветовала эксперт.

Трушкова также обратила внимание на то, что нужно следить за давлением в шинах. Дело в том, что недостаточно накаченные шины увеличивают расход топлива из-за сильного сопротивления качению. Третий способ сэкономить топливо — уменьшить вес автомобиля и таким образом снизить нагрузку на мотор.

Помимо этого, эксперт посоветовала заранее планировать маршрут, избегая пробок, и не прогревать двигатель слишком долго. Еще следует отключать кондиционер, когда в нем нет необходимости.

Седьмой способ сэкономить -— поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. В заключение Трушкова порекомендовала не превышать скорость, заливать качественное топливо и использовать нейтраль на светофорах.

До этого сообщалось, что в России автомобилисты предпочитают заправлять свои машины бензином АИ-95, а не АИ-92.

По данным аналитиков, средний чек покупки АИ-95 у российского водителя по итогам 2024 года составлял 1645 рублей. А вот средний показатель горючего марки АИ-92 оказался заметно ниже — 1255 рублей. Это значит, что на АИ-95 россияне готовы тратить на 31% больше.

Также стало известно, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ранее россиянам рассказали о рекордном падении продаж автомобилей в 2025 году.

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