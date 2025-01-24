Названы 10 простых способов сэкономить топливо

Для экономии топлива россиянам достаточно изменить лишь некоторые свои привычки. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Агрессивное вождение, включая резкие ускорения и торможения, значительно увеличивает расход топлива. Разгоняйтесь плавно и поддерживайте равномерную скорость. Использование круиз-контроля на трассе также может помочь сэкономить топливо», — посоветовала эксперт.

Трушкова также обратила внимание на то, что нужно следить за давлением в шинах. Дело в том, что недостаточно накаченные шины увеличивают расход топлива из-за сильного сопротивления качению. Третий способ сэкономить топливо — уменьшить вес автомобиля и таким образом снизить нагрузку на мотор.

Помимо этого, эксперт посоветовала заранее планировать маршрут, избегая пробок, и не прогревать двигатель слишком долго. Еще следует отключать кондиционер, когда в нем нет необходимости.

Седьмой способ сэкономить -— поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. В заключение Трушкова порекомендовала не превышать скорость, заливать качественное топливо и использовать нейтраль на светофорах.

До этого сообщалось, что в России автомобилисты предпочитают заправлять свои машины бензином АИ-95, а не АИ-92.

По данным аналитиков, средний чек покупки АИ-95 у российского водителя по итогам 2024 года составлял 1645 рублей. А вот средний показатель горючего марки АИ-92 оказался заметно ниже — 1255 рублей. Это значит, что на АИ-95 россияне готовы тратить на 31% больше.

Также стало известно, что бензин на российских заправках подорожает на 5–8,5% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ранее россиянам рассказали о рекордном падении продаж автомобилей в 2025 году.