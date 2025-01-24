Россиянам рассказали о рекордном падении продаж автомобилей в 2025 году

Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% в 2025 году

В России в 2025 году продажи новых автомобилей могут снизиться на 15-20% из-за повышения утилизационного сбора. Об этом сообщает tatar-inform.ru со ссылкой на члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игоря Моржаретто.

По мнению эксперта, доля отечественных и импортных автомобилей в 2025 году останется примерно на уровне прошлого года. Около 30% — это отечественные машины, 60% – китайские и 10% – параллельный импорт.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.