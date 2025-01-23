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В Волгоградской области опрокинулся школьный автобус

Под Волгоградом опрокинулся школьный автобус
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области на трассе опрокинулся школьный автобус. Об этом сообщает МВД России по региону в своем Telegram-канале.

«23 января 2025 около 14-00 час. в Октябрьском районе на автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса «ПАЗ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место ДТП прибыли сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты-механики, следователи Главка и следственно-оперативная группа ОМВД России.

Уточняется, что есть пострадавшие. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в городе Ржеве Тверской области мужчина сбил двух детей и уехал с места ДТП.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трое детей стоят на обочине дороги. Как только к ним приближается легковой автомобиль, несовершеннолетние начинают бежать на другую сторону. Один ребенок успевает перебежать, а остальных — сбивает водитель легковой машины.

Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.

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