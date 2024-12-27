В России отзовут 20 тысяч китайских авто из-за отсутствия важной детали

В РФ отзовут около 20 тысяч машин Kaiyi из Китая из-за отсутствия важной детали

В России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях проведут плановую установку этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно. Владельцев проинформируют о необходимости посетить сервис по телефону или электронной почте, одно дожидаться звонка или сообщения необязательно, сообщили в ООО «КАИ Рус».

До этого сообщалось, что китайский автобренд Kaiyi в 2025 году представит на российском рынке две новинки.

«Во втором квартале 2025 года появится полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале будет обновлен кроссовер Kaiyi X3 Pro», — заявили в пресс-службе Kaiyi.

Ранее сообщалось, что «Рольф» продаст 45 тысяч новых автомобилей.