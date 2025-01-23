Автомобили Changan проверят из-за травмоопасных сидений

Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка из-за неправильной конструкции спинок кресел, сообщает Telegram-канал Mash. На опубликованном видео можно увидеть Changan Uni-T после ДТП со сломанной спинкой водительского сиденья.

«Удар был несильный, но задняя часть под замену, а спинки передних кресел превратились в желе. Машина входит в топ-5 по популярности у нас в стране, а за 2024 год продажи Uni-T и Uni-K выросли на 109% и 129%», — говорится в сообщении канала.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

НАС направил письмо руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации. Если желеобразные сиденья не пройдут проверки, эти автомобили отзовут с рынка, отмечает Mash.

Ранее сообщалось, что в России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб.

На всех автомобилях проведут плановую установку этого блока. Все работы будут осуществляться бесплатно. Владельцев проинформируют о необходимости посетить сервис по телефону или электронной почте, однако дожидаться звонка или сообщения необязательно, сообщили в ООО «КАИ Рус».

Кроме того, в России отзывают для проверки и ремонта автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid, проданные через официальных дилеров.

При длительной работе на холостом ходу и температуре ниже -35°C возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который может привести к разрушению материала топливопровода.

Ранее россияне стали массово подавать иски в суд из-за проблем с европейскими машинами.