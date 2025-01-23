Названы сроки начала продаж автомобилей Exlantix в России

«Автостат»: продажи автомобилей Exlantix в РФ начнутся во II квартале 2025 года

Российские продажи автомобилей китайского бренда Exlantix начнутся во втором квартале 2025 года. Об этом агентству «Автостат» сообщил руководитель отдела продаж Exlantix в ГК «Аларм-Моторс» Александр Цылина.

«Первыми в модельной линейке Exlantix мы ожидаем гибридные автомобили – это произойдет в конце первого – начале второго квартала. По-нашему прогнозу, именно на гибридные версии придется основной спрос», — сказал Цылина.

Бренд премиальных автомобилей Exlantix выходит на российский рынок с двумя моделями – это четырехдверное купе ES и модель ET.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Автомобиль получит «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

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