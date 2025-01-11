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Китайцы привезут в Россию еще один кроссовер

В Китае начался выпуск кроссоверов Exlantix ET для России
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autohome.com.cn

Первую партию кроссоверов Exlantix ET для зарубежных рынков собрали в Китае. Об этом сообщает пресс-служба бренда. На российский рынок модель ЕТ будут привозить в гибридной и полностью электрической версиях.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые два – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

На китайском рынке модель продается под названием Sterra ET. Цена — от 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России запатентовали новый китайский кроссовер Geely.

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