Китайский седан Exlantix ES адаптировали для России

Китайский электрический седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Exlantix.

Отмечается, что автомобиль получит «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа.

До этого стало известно, что компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

В Китае в базовую комплектацию Exlantix ES входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Точные сроки старта продаж премиальных электрокаров в РФ не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи кроссовера Wuling Starlight S с салоном-трансформером.