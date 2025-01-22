Какие китайские автомобили можно покупать с пробегом

«Авилон» назвал восемь китайских машин, которые можно покупать подержанными

На фоне рекордных продаж новых китайских автомобилей в России на вторичном рынке страны, наконец, массово появились подержанные автомобили из КНР. Каким китайским машинам с пробегом доверяют россияне, рассказали «Газете.Ru» дилеры и эксперты.

Среди подержанных китайских машин на российском рынке наибольшим спросом пользуются кроссоверы Chery, Geely и Haval, которые находятся на лидирующих позициях и по продажам новых автомобилей, рассказали «Газете.Ru» представители крупных дилерских холдингов.

«Сегодня покупка китайского автомобиля на вторичном рынке становится все более популярным выбором среди российских покупателей.

Это разумный вариант с точки зрения соотношения цены и качества,

однако важно учитывать пробег и техническое состояние автомобиля», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

Что брать из китайских машин

По его словам, на вторичный рынок уже выходят все китайские автомобили, которые представлены в России официально, а хорошую динамику продаж демонстрируют кроссоверы

Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

«Российские потребители привыкают к китайским автомобилям и охотно покупают дилерские годовалые и двухлетние машины с небольшим пробегом. К автомобилям с большим пробегом они относятся с осторожностью, так как доверие к качеству китайских машин пока еще ниже, чем к европейским или японским», — сообщил Титов и призвал при выборе китайской подержанной машины ориентироваться на ее пробег и техническое состояние.

Выбирают мейджоров

Директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и Автоспеццентр» Андрей Гришаков назвал самыми популярными подержанными машинами китайских марок Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и 7, а также Geely Monjaro.

«Наибольшим спросом на рынке автомобилей с пробегом пользуются бренды Haval, Chery, Geely.

Это объясняется тем, что в структуре марок, продающихся в РФ новых автомобилей, они имеют лидирующие позиции», — пояснил Гришаков «Газете.Ru».

Постоянный рост цены автомобилей, ввозимых в страну по каналам альтернативного импорта, отсутствие запчастей и профессионального оборудования для ремонта склоняет к приобретению машин китайских брендов все большее число покупателей, добавил он.

Вторичка бьет рекорд

По количеству проданных машин российский рынок подержанных автомобилей достиг уровня 2014 года, когда за год в России их было продано 6,1 млн единиц, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты по подбору автомобилей говорят, что россияне в поисках приемлемой с их доходами цены начали заказывать машины с пробегом из Китая. Ожидается массовый выход китайских машин на вторичный рынок.

«В основном клиенты хотят купить автомобили с пробегом до 50–60 тыс. км, таких запросов на машины из КНР очень много»,

— сообщил «Газете.Ru» автоподборщик Семен Диденко.

Вторичный рынок по китайским автомобилям еще небольшой, массово они появятся в продаже через два года, но такие бестселлеры российского рынка, как Geely Coolray, хорошо продаются в подержанном виде уже сейчас, добавил он.

«Можно рекомендовать автомобили Geely, этот производитель еще много лет назад продемонстрировал правильный подход и привлек для разработки европейских инженеров и дизайнеров, купил марку Volvo. У них надежные моторы и коробки», — сказал Диденко.

Российские потребители еще не распробовали китайские машины на вторичном рынке и предпочитают покупать их новыми на фоне скидок от дилеров и наличия гарантии, полагает автоподборщик Сергей Ломонов.

«Подержанные китайские машины пока продаются плохо, так как автопроизводители дают очень хорошие условия, рассрочки и скидки на новые.

Разница по цене получается не такая большая,

и покупатели предпочитают переплатить и получить машину на гарантии», — сообщил Ломонов «Газете.Ru».

Гарантия дает покупателям чувство защищенности, что машина будет отремонтирована, если что-то случится. При этом на китайские машины гораздо труднее искать запчасти, и даже на самые популярные марки некоторые запчасти приходится заказывать из Китая и ждать по три месяца или заказывать детали по несколько раз, потому что они отличаются в зависимости от года выпуска, отметил автоэксперт.