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В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль

В Набережных Челнах во время движения автомобиля взорвался газовый баллон
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ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб/VK

В Набережных Челнах прямо на дороге взорвался ехавший автомобиль. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Легковой автомобиль, который двигался по крайней правой полосе, внезапно загорелся, а затем сразу взорвался.

По предварительным данным МЧС, водитель автомобиля закурил, после чего произошел взрыв газового баллона. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица и рук.

12 января произошел взрыв баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в чешском городе Мост.

8 января два человека пострадали из-за взрыва газа на Алтае. Во время замены газового баллона в частном доме в селе Тулой Турочакского района произошло накопление газовоздушной смеси, которая в результате взорвалась.

12 декабря два человека пострадали из-за взрыва баллона с бытовым газом в частном двухквартирном доме в Бийске Алтайского края.

Ранее на видео попал момент взрыва газового баллона автомобиля в Евпатории.

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