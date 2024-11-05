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Момент ранения женщины при взрыве газового баллона автомобиля в Евпатории попал на видео

На видео попал момент взрыва газового баллона автомобиля в Евпатории

Во вторник 5 ноября в соцсетях появилось видео взрыва газового баллона в автомобиле на улице Интернациональной в Евпатории. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Газовый баллон взорвался в машине на Интернациональной в Евпатории. «Ауди-100» рванула из-за разгерметизации оборудования. Всё, что было в багажнике, разлетелось по дороге <…> взрыв произошёл без возгорания», — говорится в сообщении паблика.

На кадрах видно, что от взрыва пострадала женщина, которая в момент инцидента переходила дорогу и оказалась около иномарки в момент детонации.

До этого сообщалось, что 3 ноября в центре Москвы, на Москворецкой набережной, Honda влетела на полной скорости в стоящие на светофоре автомобили. Инцидент произошёл на пересечении перекрёстка с Китайгородским проездом, именно там водитель Honda проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем такси и ещё несколькими транспортными средствами. Пассажира такси от удара выбросило на дорогу, мужчина приземлился прямо под колесами машины, стоящей на светофоре.

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