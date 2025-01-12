Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии

В Чехии произошел взрыв баллона с газом в ресторане, погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли при взрыве баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в чешском городе Мост. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 11 января. При взрыве газа пострадали восемь человек, еще 30 были эвакуированы.

Пожарно-спасательная служба Чехии сообщила в социальной сети X, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате опрокидывания обогревателя. Впоследствии в помещении начался пожар.

В декабре в индийском ресторане на курорте Гудаури в Грузии были найдены 12 тел без следов насилия. В МВД страны уточнили, что 11 человек были иностранцами, один — гражданином Грузии. Предварительно, рядом со спальнями погибших, расположившихся на втором этаже здания, располагался генератор, который работал ночью из-за отключения электричества.

Ранее в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке.