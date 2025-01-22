Мужчина, протаранивший патруль ГИБДД, оказался кандидатом в депутаты от ЛДПР

Mash: кандидату в депутаты от ЛДПР грозит 10 лет колонии за таран машины ДПС

За рулем грузовика, протаранившего патрульный автомобиль, был кандидат в депутаты от ЛДПР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Кандидату в депутаты от ЛДПР грозит 10 лет колонии — за мстительный таран машины ДПС в Подмосковье. Плюс попытку скрыться от правосудия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за рулем грузовика был кандидат в депутаты от ЛДПР, который не смог работать в администрации подмосковного Лотошино из-за судимости за побои. В последнее время мужчина ездил на снегоуборочной машине. Уточняется, что патрульный автомобиль он протаранил специально. После инцидента злоумышленник уехал в Тверскую область, где пробыл последние полтора месяца, после чего его задержали.

До этого сообщалось, что инцидент произошел 10 декабря 2024 года. ДТП запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как грузовик едет по тротуару, после чего сворачивает и врезается в припаркованную патрульную машину. Инспекторы ДПС, которые стояли рядом с автомобилем, успевают убежать.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке автомобиль разорвало в клочья.