Во Владивостоке на видео попал разорванный в клочья автомобиль

Во Владивостоке 22 января автомобиль разорвало в клочья в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Инцидент произошел только что на Снеговой. В результате столкновения седан превратился в груду металлолома. На месте работают сотрудники ДПС», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели машину на камеру. На кадрах видно, как большая часть автомобиля разрушена: нет дверей, крыши, лобового и заднего стекла, уцелел только багажник. Также видно, что вокруг машины разбросаны запчасти.

До этого сообщалось, что в Челябинской области автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз.

Уточняется, что ДТП произошло 22 января на 1781-м км автодороги М-5 «Урал». За рулем автомобиля Toyota Corolla была женщина, которая получила травмы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов организовали реверсивное движение.

Ранее в Новосибирской области столкнулись Mazda и большегруз.