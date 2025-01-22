На видео попало, как грузовик наехал на полицейскую машину с инспекторами в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как грузовик наехал на полицейский автомобиль

В Подмосковье задержали водителя грузовика Volvo FL10, который наехал на патрульный автомобиль с инспекторами. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Лотошинского района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел 10 декабря 2024 года. ДТП запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как грузовик едет по тротуару, после чего сворачивает и врезается в припаркованную патрульную машину. Инспекторы ДПС, которые стояли рядом с автомобилем, успевают убежать.

Уточняется, что водитель грузовика Volvo FL10 отказался показывать водительское удостоверение, а после наезда на патрульную машину скрылся. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время суд выберет водителю меру пресечения.

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