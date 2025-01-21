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Табун лошадей сбежал от хозяина по дороге в Светлогорске и попал на видео

В Светлогорске попало на видео, как табун лошадей сбежал от хозяина

В Светлогорске лошади сбежали от хозяина по дороге. Об этом сообщает глава административного округа Владимир Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Конный туризм все больше набирает популярность — сегодняшней ночью в Светлогорске на улице Новой можно было увидеть такую картину», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как лошади бегут по проезжей части. При этом по дорогам ездят автомобили, которым приходится объезжать табун.

Бондаренко сообщает, что он планирует поговорить с хозяином лошадей о важности присмотра за животными, а также о соблюдении правил безопасности дорожного движения.

До этого сообщалось, что мужчина, который стрелял в автобус и ранил девочку в Амурской области, сделал это из мести администрации.

Уточняется, что в отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что амурчанин в свободное время любил стрелять.

Ранее в Новосибирской области большегруз врезался в Mazda.

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