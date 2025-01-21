На видео попали последние секунды перед столкновением Mazda и грузовика под Новосибирском

В Новосибирской области на видео попало столкновение Mazda и большегруза

В Новосибирской области 18 января большегруз протаранил автомобиль Mazda. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».

«На территории Черепановского района водитель 1995 года рождения, двигаясь на автомобиле «Мазда» по автодороге Р-256 со стороны города Новосибирска в сторону Барнаула, на 131 км автодороги совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины Mazda запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается грузовик.

Сообщается, что в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Mazda получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте аварии были организованы мероприятия по ликвидации заторной ситуации на дороге.

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