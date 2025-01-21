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Стало известно, почему амурчанин обстрелял автобус и ранил ребенка

Mash: мужчина стрелял в автобус и ранил девочку из мести администрации
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Телеграм-канал Amur Mash

Мужчина, который стрелял в автобус и ранил девочку в Амурской области, сделал это из мести администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«42-летний Руслан получил от родственника контракт на перевозку пассажиров — тот заключил его с мэрией четыре года назад. Из-за постоянных нарушений в 2024-м бумагу разорвали. Тогда бизнесмен-неудачник взялся за нарезной ствол — шмальнул в автобус с пассажирами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что амурчанин в свободное время любил стрелять. Оружие у злоумышленника изъяли.

Уточняется, что мужчина не признал свою вину. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы по автобусу номер 30 в Свободном, в районе школы номер 6 школьница получила травму плеча и была госпитализирована.

Ранее в Новосибирской области большегруз врезался в Mazda.

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