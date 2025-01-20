На видео попало, как крышка от прицепа врезалась в автомобили в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как крышка от прицепа врезалась в машины

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте крышка от прицепа врезалась в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«На этой неделе в город пришло тепло — от снегопадов остались только воспоминания, но крышка от прицепа только сейчас принялась «чистить» тротуары», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как оранжевую крышку от прицепа сдувает ветром, и она врезается в припаркованные автомобили, ограждения и столбы.

До этого сообщалось, что в Приморском крае из опрокинувшегося бензовоза вылились нефтепродукты.

На место происшествия выехал прокурор района Денис Широков, который проконтролировал вызов специальных служб, обеспечивающих обработку мест разлива.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Состояние опьянения у водителя бензовоза не установлено.

Уточняется, что ведомство проконтролирует обеспечение безопасности на месте ДТП.

Ранее в Приморье иностранцы утопили автомобиль.