На видео попало, как иностранцы утопили автомобиль на рыбалке в Приморье

В Приморском крае на реке Тавричанка автомобиль иностранных туристов провалился под лед во время рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Отчаянные фишеры спасали железного коня как могли: вычерпывали воду из салона, пытались вытянуть веревкой, но рыбка оказалась неподъемной», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины пытаются вытянуть провалившийся под лед автомобиль при помощи палок и троса. При этом один из рыбаков сидит в машине и вычерпывает из нее воду. Далее видно, как автомобиль постепенно заполняет вода и он тонет. По словам автора видео, машина принадлежит китайцам.

Уточняется, что вытянуть автомобиль не получилось.

До этого сообщалось, что в Приморье автомобиль провалился в ледовую трещину.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как автомобиль провалился под лед, при этом возле берега стоит мужчина и выжимает мокрую одежду.

Ранее появилось видео падения автомобиля в реку в Петербурге.