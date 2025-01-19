Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал подрыв 86 нигерийцев после ДТП с бензовозом

В Нигерии 86 человек загорелись из-за взрыва бензовоза и попали на видео

В Нигерии в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП, оказались 86 человек — никто из них не выжил. Об этом пишет сообщает AFP.

По данным СМИ, еще 52 человека получили сильные ожоги. В Сети распространяются кадры, на которых видно мощный взрыв и горящий бензовоз. На видео люди в панике разбегаются в разные стороны.

До этого в Нигерии не менее 70 человек оказались в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП. Никому выжить не удалось.

Авария случилась на автостраде в штате Нигер рядом с АЗС. Бензовоз с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся. После этого подъехал другой бензовоз и начал перекачивать содержимое пострадавшего авто. На месте ДТП собрались люди, которые попытались собрать разлившееся топливо, но в этот момент произошел взрыв.

Накануне днем стало известно, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина.

Ранее школьник отлетел на несколько метров в ДТП в Петербурге и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами