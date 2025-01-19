На видео попал подрыв 86 нигерийцев после ДТП с бензовозом

В Нигерии 86 человек загорелись из-за взрыва бензовоза и попали на видео

В Нигерии в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП, оказались 86 человек — никто из них не выжил. Об этом пишет сообщает AFP.

По данным СМИ, еще 52 человека получили сильные ожоги. В Сети распространяются кадры, на которых видно мощный взрыв и горящий бензовоз. На видео люди в панике разбегаются в разные стороны.

До этого в Нигерии не менее 70 человек оказались в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП. Никому выжить не удалось.

Авария случилась на автостраде в штате Нигер рядом с АЗС. Бензовоз с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся. После этого подъехал другой бензовоз и начал перекачивать содержимое пострадавшего авто. На месте ДТП собрались люди, которые попытались собрать разлившееся топливо, но в этот момент произошел взрыв.

Накануне днем стало известно, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина.

Ранее школьник отлетел на несколько метров в ДТП в Петербурге и попал на видео.