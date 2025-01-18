Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с упавшим в реку автомобилем

Прокуратура проконтролирует дело о ДТП на Обводном канале в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокуратура взяла на контроль дело о падении автомобиля в Обводной канал после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту смертельного ДТП на Обводном канале», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, прокуратура проверит информацию об отключении светофоров на перекрестке в момент ДТП.

Автомобильная авария произошла днем 18 января на перекрестке с Рузовской улицей. После столкновения двух машин одна из них рухнула в Обводной канал. В салоне находились две женщины.

Также сегодня рано утром внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением.

На водительском месте Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.