Появилось видео момента падения автомобиля в реку в Петербурге

В Петербурге на видео попал момент падения авто в реку

Видео падения второго за день автомобиля в реку в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». За рулем машины находилась девушка.

«По предварительной информации от источника, причиной падения машины в воду могло стать то, что девушка перепутала педали после столкновения», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, после того, как машина упала в реку, к месту аварии подъехали несколько машин с водителями, которые были готовы оказать помощь.

О ДТП стало известно днем 18 января. Это произошло у перекрестка Обводного канала и Рузовской улицы.

На месте падения авто в воду скопилось большое количество машин, наблюдается затруднение движения транспорта.

Также сегодня рано утром внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением.

За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.