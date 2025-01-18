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В Тульской области произошло крупное ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области
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Cherries/Shutterstock/FOTODOM

Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что на место ДТП прибыли пожарные. Авария произошла на 61-м километре автодороги Тула — Белев.

Шестерых человек увезли в больницу, еще четверым оказана медицинская помощь на месте.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что автомобиль с четырьмя пассажирами рухнул в реку на Нагатинской набережной на юге Москвы. Предварительная причина — водитель не справился с управлением. Пассажиры смогли выбраться на крышу машины и дождались спасателей.

А в Санкт-Петербурге внедорожник Land Rover упал в реку Фонтанка. В салоне находились три человека. Пострадавшие были доставлены в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Ранее мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» в Петербурге.

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