Двое детей пострадали в дорожной аварии на юге Москвы

В Москве на улице Бакинской в результате дорожной аварии пострадали двое детей

Двое детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Бакинской в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

«В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних детей», — отметили в ведомстве.

По данным источника РЕН ТВ в правоохранительных органах, всего в ДТП пострадали четыре человека.

В прокуратуре Южного административного округа держат на контроле выяснение обстоятельств происшествия.

Незадолго до этого сообщалось, что на Калужском шоссе в Троицке (Новая Москва) произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, в Москве на Варшавском шоссе 89-летний водитель насадил свой автомобиль на дорожное ограждение. Автомобиль остановился под наклоном, стоя на асфальте только правыми колесами. Пожилому мужчине оказали помощь сотрудники Росгвардии и спасатели, он не пострадал.

Ранее на видео попало, как легковушка вращалась после столкновения с отбойником в Подмосковье.