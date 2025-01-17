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Спасатели достали людей из «машины-шашлык» на Варшавском шоссе

В Москве автомобиль напоролся на ограждение, последствия попали на видео

В Москве пожилой водитель врезался в дорожное ограждение, которое пронзило его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Машина — шашлык, дорожное ограждение — шампур. Росгвардейцы помогли пострадавшему в своеобразной аварии на Варшавском шоссе. Возможно, многое станет понятно, когда мы узнаем год рождения того, кто был за рулем — 1936-й», — отмечается в публикации.

Водитель в аварии не пострадал. На опубликованном видео видно, что кроссовер темного цвета, напоровшийся на металлическую балку, стоит на асфальте только правыми колесами. Автор видео спросил у водителя, жив ли он, и заверил, что помощь скоро подъедет. Затем на место ДТП прибыл пожарный расчет, к аварийному автомобилю подошли спасатели.

Ранее в Нижегородской области автомобиль Honda протаранил две легковых машины и попал на видео.

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