На видео попало, как легковушка вращалась после столкновения с отбойником в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как легковушка врезалась в отбойник

В Подмосковье легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Мытищинской хорде легковушка врезалась в отбойник. Машину занесло при перестроении», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель и пассажир которого стали очевидцами аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная легковая машина выезжает на встречную полосу движения, но сворачивает обратно и врезается в дорожное ограждение. От удара автомобиль начинает вращаться, после чего он останавливается и задней частью врезается в отбойник.

Сообщается, что в момент столкновения за рулем автомобиля находилась девушка, которая не справилась с управлением.

До этого сообщалось, что в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе. Нарушителем оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пребывал в России нелегально.

Ранее вертолет экстренно приземлился на трассу в Красноярском крае.