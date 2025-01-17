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Массовое ДТП произошло на Калужском шоссе в Новой Москве

В Новой Москве произошло массовое ДТП с четырьмя машинами
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На Калужском шоссе в Троицке (Новая Москва) произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На 41-м км Калужского шоссе произошло столкновение 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — уточняется в сообщении.

В Дептрансе отметили, что движение в районе аварии не затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:45 мск, в районе места аварии наблюдается «желтый» уровень загруженности дороги.

До этого в Москве на Варшавском шоссе 89-летний водитель насадил свой автомобиль на дорожное ограждение. Автомобиль остановился под наклоном, стоя на асфальте только правыми колесами. Пожилому мужчине оказали помощь сотрудники Росгвардии и спасатели, он не пострадал.

Ранее в Кирове сразу три экипажа ДПС преследовали нарушителя на «Ладе», его удалось остановить 15 выстрелами.

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