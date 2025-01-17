Названы российские регионы с самыми агрессивными водителями

Две трети россиян сталкиваются с агрессией водителей автомобилей друг к другу, а также к велосипедистам и самокатчикам, сообщается в релизе компании «Ренессанс Страхование», поступившем в «Газету.Ru».

«Две трети российских автомобилистов (67%) — прежде всего жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей. Среди жителей Новосибирской области, в частности, на агрессию пожаловались 70%, в Татарстане и Нижегородской области — 69%», — отмечается в исследовании, проведенном совместно с сервисом «Автокод».

Значительная часть (39%) респондентов признались в том, что проявляют негативные эмоции, когда нарушают ПДД и создают аварийные ситуации другие водители, пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов.

В ситуации, когда другой участник дорожного движения стал виновником ДТП, более 60% опрошенных рассказали, что им сложно сохранять спокойствие. Только 30% респондентов заверили, что не проявляют эмоций в таких случаях.

До этого в Краснодаре одна женщина-водитель избила другую при ребенке в ходе конфликта на парковке.

Ранее в Череповце пожилая женщина разбила палкой стекло автобуса.