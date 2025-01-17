Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы российские регионы с самыми агрессивными водителями

«Ренессанс Страхование» назвало три региона РФ с самыми агрессивными водителями
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Две трети россиян сталкиваются с агрессией водителей автомобилей друг к другу, а также к велосипедистам и самокатчикам, сообщается в релизе компании «Ренессанс Страхование», поступившем в «Газету.Ru».

«Две трети российских автомобилистов (67%) — прежде всего жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей. Среди жителей Новосибирской области, в частности, на агрессию пожаловались 70%, в Татарстане и Нижегородской области — 69%», — отмечается в исследовании, проведенном совместно с сервисом «Автокод».

Значительная часть (39%) респондентов признались в том, что проявляют негативные эмоции, когда нарушают ПДД и создают аварийные ситуации другие водители, пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов.

В ситуации, когда другой участник дорожного движения стал виновником ДТП, более 60% опрошенных рассказали, что им сложно сохранять спокойствие. Только 30% респондентов заверили, что не проявляют эмоций в таких случаях.

До этого в Краснодаре одна женщина-водитель избила другую при ребенке в ходе конфликта на парковке.

Ранее в Череповце пожилая женщина разбила палкой стекло автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами