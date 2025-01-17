Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка в Череповце разбила палкой окно автобуса и попала на видео

В Череповце пенсионерка разбила палкой окно автобуса и попала на видео

В Череповце пожилая женщина с палками для скандинавской ходьбы разбила стекло автобуса. Об этом сообщается на странице «Автоколонна 1456» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши пассажиры продолжают удивлять нас, но такого еще не было!» — отметили в автоколонне и призвали пассажиров беречь автобусы.

На кадрах видно, что пожилая женщина не успела сесть в автобус, который начал отъезжать от остановки. Она стала бить палкой по стеклу автобуса, после чего он остановился. Водитель открыл двери, и пассажирка смогла войти в салон. Однако после этого водитель высадил пассажиров из салона в связи с повреждением стекла. Его стоимость — 45 тыс. рублей.

В областном управлении МВД сообщили изданию «Подъем», что личность пассажирки с палками пока установить не удалось, ее разыскивают.

Ранее петербуржцы пожаловались на обледенение дорог по всему городу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами