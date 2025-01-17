Пенсионерка в Череповце разбила палкой окно автобуса и попала на видео

В Череповце пенсионерка разбила палкой окно автобуса и попала на видео

В Череповце пожилая женщина с палками для скандинавской ходьбы разбила стекло автобуса. Об этом сообщается на странице «Автоколонна 1456» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши пассажиры продолжают удивлять нас, но такого еще не было!» — отметили в автоколонне и призвали пассажиров беречь автобусы.

На кадрах видно, что пожилая женщина не успела сесть в автобус, который начал отъезжать от остановки. Она стала бить палкой по стеклу автобуса, после чего он остановился. Водитель открыл двери, и пассажирка смогла войти в салон. Однако после этого водитель высадил пассажиров из салона в связи с повреждением стекла. Его стоимость — 45 тыс. рублей.

В областном управлении МВД сообщили изданию «Подъем», что личность пассажирки с палками пока установить не удалось, ее разыскивают.

Ранее петербуржцы пожаловались на обледенение дорог по всему городу.