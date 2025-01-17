На видео попало, как одна автомобилистка избила другую при ребенке

В Краснодаре одна автомобилистка избила другую на парковке и попала на видео

В Краснодаре одна женщина-водитель набросилась на другую с кулаками на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар №1» и публикует видеозапись инцидента.

«На парковке она встала перед нашей машиной, на просьбу отъехать — проявила агрессию, с оскорблениями начала бить хрупкую девушку. А в машине у моей супруги был 9-летний ребенок, это он успел заснять видео», — приводятся в публикации слова мужа пострадавшей.

На кадрах видно, что женщина, стоящая на улице, пытается бить сидящую за рулем. Та, защищаясь, выставила наружу ноги.

В краевом управлении МВД заявили о проведении проверки по факту конфликта.

«В результате инцидента потерпевшая получила многочисленные ушибы. В настоящее время полицией проводится проверка», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее была названа мера пресечения для водителя, въехавшего в храм на Land Rover.