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Автозавод в Калуге готовится к серийному выпуску Haval M6

«РГ»: первые машинокомплекты Haval M6 поступили на завод в Калуге
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Great Wall Motor

Первые машинокомплекты для автомобиля Haval M6 поступили на завод в Калуге. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что калужский завод «Автомобильные технологии» готовится к серийному выпуску автомобилей Haval M6.

До этого сообщалось, что автозавод «ПСМА Рус» (им владеет концерн Stelantis через французский альянс Peugeot-Citroen) в Калуге выпустит 50 тыс. машин Great Wall в 2025 году.

Речь шла сразу о нескольких моделях Haval — некоторые из них еще не были представлены на отечественном рынке. Под контрактную сборку машин в Калуге китайская компания провела подготовку, включающую резервирование логистических и складских мощностей на 50 тыс. машинокомплектов.

Уточняется, что в планах калужского концерна — производить до 100 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что компания «Автомобильные технологии» на площадке завода «ПСМА Рус» в Калуге в 2025 году начнет выпуск кроссоверов Haval M6.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC GS8 получит новую версию в России.

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