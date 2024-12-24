Завод «ПСМА Рус» в Калуге выпустит 50 тысяч авто Great Wall в 2025 году

Завод «ПСМА Рус» в Калуге хочет выпустить 50 тысяч Haval в 2025 году

Автозавод «ПСМА Рус» (им владеет концерн Stelantis через французский альянс Peugeot-Citroen) в Калуге выпустит 50 тыс. машин Great Wall в 2025 году. Об этом сообщает проект Авто Mail.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет сразу о нескольких моделях Haval — некоторые из них еще не были представлены на отечественном рынке. Ожидается, что среди них окажется кроссовер Haval M6.

«Собеседник подчеркнул, что под контрактную сборку автомобилей в Калуге китайская компания уже провела подготовку, включающую резервирование логистических и складских мощностей на 50 тыс. машинокомплектов», — передает издание.

В планах калужского концерна — производить до 100 тыс. автомобилей в год.

До этого стало известно, что на калужском заводе «ПСМА Рус» собрали седан Citroen C4.

Седан Citroen C4 укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. В объявлении о продаже говорится о наличии официальной гарантии 3 года или 100 тыс. километров. Купить новый седан предлагается за 2,5 млн рублей без учета акций. Для сравнения седан Lada Vesta Sportline со 118-сильным двигателем, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач можно приобрести за 2,3 млн рублей.

Ранее бывший калужский автозавод «ПСМА Рус» сменил название.