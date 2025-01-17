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Кроссовер GAC GS8 получит новую версию в России

В России начнут продавать кроссовер GAC GS8 в новой модификации Traveller
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GAC

В России весной 2025 года компания GAC начнет продажи кроссовера GS8 в новой модификации Traveller. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник компании.

«Модификация прошла сертификацию и получила «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Комплектации и цены пока не уточняются», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Россию могут начать поставлять внедорожную версию GS8, которую в 2023 году представили в Китае под названием Traveller. От стандартного кроссовера, который доступен россиянам, автомобиль отличается другим дизайном радиаторной решетки, пересмотренными бамперами и наличием бокса на задней двери.

Уточняется, что в настоящее время кроссовер GAC GS8 доступен в России в четырех комплектациях и стоит от 4 млн до 4,8 млн рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и системой полного привода.

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