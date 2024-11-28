Названы сроки начала выпуска кроссоверов Haval M6 в Калуге

Компания «Автомобильные технологии» на площадке завода «ПСМА Рус» в Калуге в 2025 году начнет выпуск кроссоверов Haval M6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«Есть соглашение с компанией Haval, которая расположена в Тульской области, о производстве автомобилей Haval M6 на мощности нашего предприятия. Эти автомобили начнут производить уже со следующего года», — сказал Шапша.

Губернатор отметил, что в целом мощностей предприятия достаточно для выпуска до 100 тыс. автомобилей в год.

Длина компактного кроссовера Haval M6 составляет 4664 мм, колесная база — 2680 мм. В базовой комплектации автомобиль получил 1.5-литровый бензиновый мотор мощностью 143 л.с. и механическую коробку передач. Начальная стоимость кроссовера — 2,18 млн рублей.

До этого стало известно, что компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики.

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.