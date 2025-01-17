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Россиянам рассказали, что будет с ценами на новые китайские автомобили

Автоэксперт Лигачев: дилеры не станут продавать китайские авто по низким ценам
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские автодилеры не станут в 2025 году продавать новые китайские автомобили по бросовым ценам. Об этом сообщает ridus.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Константина Лигачева.

«Возможно, появятся какие-нибудь скидки на эти автомобили, но продавать их за бесценок никто не будет. Январь и февраль — месяцы низкого спроса. В марте рынок начнет потихоньку оживляться. Таким образом, я не думаю, что дилеры захотят снижать цены на 30% и больше, чтобы хоть кто-то купил. Никто не хочет терпеть убытки, продавая машины ниже себестоимости», — сказал Лигачев.

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16% от спроса. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: спрос вырос в 8,3 раза.

Первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что в России в 2024 году было продано 112 тыс. новых легковых коммерческих автомобилей, что на 24,4% больше, чем в 2023-м. Более половины рынка в этом сегменте принадлежит российской автомарке «ГАЗ», после которой следуют «УАЗ», Lada и Sollers. Среди автомобилей иностранного производства лучшим стал китайский Dongfeng.

Ранее сообщалось, что ушедший из России концерн BMW столкнулся со снижением продаж.

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