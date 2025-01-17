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Россиянам назвали самые доступные внедорожники на рынке РФ

Автоэксперт Осецкий назвал три самых доступных внедорожника в России
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Lada

Lada Niva Legend, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» — самые доступные внедорожники в России. Об этом журналу «За рулем» рассказал эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий.

«Да, несколько не дотягивают до характеристик европейских, корейских и китайских брендов, однако это вполне качественные автомобили, проверенные временем», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, выбирать внедорожник стоит, исходя из своих предпочтений. Так, если необходим большой автомобиль, то подойдет УАЗ «Патриот», который представляет собой мощную и солидную машину. Цена внедорожника начинается от 1,5 млн рублей, столько же стоит и УАЗ «Хантер», который подойдет тем, кто ездит по бездорожью.

Осецкий также отмечает, что самым доступным новым внедорожником является Lada Niva Legend, которую можно купить за 1-1,2 млн рублей. Автомобиль вполне универсальный, благодаря обновленному интерьеру и экстерьеру не выглядит архаичным, при этом имеет проверенную временем конструкцию.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC GS8 получит новую версию в России.

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