Стало известно, на сколько вырос спрос на новые китайские седаны в России

«Авито Авто»: спрос на новые китайские седаны вырос примерно в два раза в России

Средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

«Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16% от спроса. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: спрос вырос в 8,3 раза», — говорится в сообщении.

Сообщается, что первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

В модельном рейтинге по доле в спросе лидером стал автомобиль Chery Arrizo 8, доля которого составила 17,7%. Далее идут модели Omoda S5, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Geely Preface.

Уточняется, что метровый бизнес-седан Geely Preface в 2024 году стал лидером по динамике спроса и предложения. Официальные продажи в России этой модели начались летом 2024 года.

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