В России выросли продажи легковых коммерческих автомобилей

«Автостат»: Продажи легких коммерческих авто в РФ выросли на 24% за год

В России в 2024 году было продано 112 тыс. новых легковых коммерческих автомобилей, что на 24,4% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более половины рынка в этом сегменте принадлежит российской автомарке «ГАЗ», после которой следуют «УАЗ», Lada и Sollers. Среди автомобилей иностранного производства лучшим стал китайский Dongfeng.

Сообщается, что среди лидеров оказались автобренды, чьи продажи легковых коммерческих автомобилей снизились в прошлом году, например Hyundai и Mercedes-Benz. Остальные марки, входящие в рейтинг, показывают положительную динамику, при этом самую высокую из них имеет Foton.

Уточняется, что в тройке лидеров модельного рейтинга — «ГАЗ Газель Next», Sollers Atlant и УАЗ-3909. При этом на «ГАЗ Газель Next» приходится почти треть всего рынка.

До этого сообщалось, что больше всего в прошедшем году было продано автомобилей BYD — 3,7 млн штук.

Ранее рассказали, станут ли доступнее автомобили в 2025 году.