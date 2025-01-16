Стало известно, что устроившему погоню владивостокцу в этом году уже вызывали полицию

Стало известно, что перед погоней владивостокец отказался платить в ресторане

Мужчина, который устроил погоню во Владивостоке, 13 января отказался платить в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«13 января 2025 года этот бывший работник прокуратуры поужинал в одном из кафе в центре Владивостока на сумму в 16 тысяч рублей и отказался платить. На место были вызваны сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов допросили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина находится в невменяемом состоянии и ему требуется медицинская помощь. Однако никто из очевидцев не позвонил в скорую помощь.

Уточняется, что вызов полиции был официально зафиксирован.

До этого сообщалось, что перед своим задержанием владивостокец выложил в социальные сети фотографию угнанного автомобиля, на котором он пытался заехать в храм.

Кроме того, когда злоумышленник отъезжал от здания, он протаранил патрульную машины и скрылся.

Ранее дагестанец показал, как перерезает провода от дорожных камер.