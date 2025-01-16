Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что устроившему погоню владивостокцу в этом году уже вызывали полицию

Стало известно, что перед погоней владивостокец отказался платить в ресторане
close
УМВД России по г.Владивостоку

Мужчина, который устроил погоню во Владивостоке, 13 января отказался платить в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«13 января 2025 года этот бывший работник прокуратуры поужинал в одном из кафе в центре Владивостока на сумму в 16 тысяч рублей и отказался платить. На место были вызваны сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов допросили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина находится в невменяемом состоянии и ему требуется медицинская помощь. Однако никто из очевидцев не позвонил в скорую помощь.

Уточняется, что вызов полиции был официально зафиксирован.

До этого сообщалось, что перед своим задержанием владивостокец выложил в социальные сети фотографию угнанного автомобиля, на котором он пытался заехать в храм.

Кроме того, когда злоумышленник отъезжал от здания, он протаранил патрульную машины и скрылся.

Ранее дагестанец показал, как перерезает провода от дорожных камер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами