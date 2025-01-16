Дагестанец показал, как перерезает провода от дорожных камер, и попал в полицию

В Дагестане на видео попало, как мужчина перерезал провода от дорожных камер

В Дагестане мужчина перерезал провода от камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана».

«Его быстро нашли и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Дагестанец снимал происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина показывает две дорожные камеры и сообщает, что питание идет. После этого злоумышленник перерезает провода от камер плоскогубцами.

По словам мужчины, видео инцидента он выложил в одной из социальных сетей, никому лично видеоматериалы не отправлял.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мигрант пытался скрыться от полиции на тракторе. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину остановить транспортное средство, но водитель поехал дальше.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор едет по двору жилого дома, при этом за ним следует полиция. Уточняется, что мужчина остановил транспорт и убежал, когда понял, что скрыться от полиции не получится.

Ранее в Приморье загорелся авторынок.