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Стало известно, что устроивший погоню владивостокец выложил в сеть фото с места аварии

Устроивший погоню владивостокец перед задержанием выложил фото с места аварии
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Телеграм-канал «SHOT»

Мужчина, который пытался заехать в храм на автомобиле, перед своим задержанием выложил фотографию угнанной машины в социальные сети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Безумный заезд в стиле GTA в центре Владивостока устроил 37-летний житель Хабаровска. По словам местных жителей, у него якобы были проблемы с психикой. Сразу после аварии он запостил фото из салона машины, которую угнал незадолго до этого», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина зарегистрирован в городе Хабаровск, но ранее проживал в Приморском крае.

Telegram-канал Baza утверждает, что 37-летний нарушитель ранее работал следователем.

Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого сообщалось, что мужчина протаранил патрульный автомобиль, когда отъезжал от здания храма. На опубликованном в сети видео видно, как автомобиль отъезжает от здания, врезается в патрульную машину и уезжает.

Ранее сообщалось, что мужчина, который пытался заехать в храм на машине, угнал авто.

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