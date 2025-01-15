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Владивостокец пытался заехать в храм на джипе и попал на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мужчина пытался заехать в храм на джипе

Во Владивостоке 15 января мужчина пытался заехать в храм на автомобиле, а после протаранил патрульную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Он устроил настоящий переполох на площади. Врезался в автобус на полном ходу, ДПС рванули за ним, удалось задержать оперативно», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что автомобиль стоит перед дверями в храм, при этом понятно, что мужчина подъехал к входу по ступенькам. Далее видно, что владивостокец отъезжает от здания, врезается в полицейскую машину и уезжает.

Ранее в Telegram-канале «Новости Приморья и Владивостока» публиковали видео задержания, на котором видно, что мужчина пинал ногой рядом припаркованный автомобиль.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Находке на авторынке загорелось кафе.

По предварительной информации, пожар начался на автосервисе. Площадь возгорания уже превысила 300 квадратных метров.

Ранее вертолет экстренно приземлился на трассу в Красноярском крае.

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