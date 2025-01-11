В одном из районов Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Крымского района Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Получен сигнал «Беспилотная опасность» на территории Крымского района. При необходимости будут включены сирены», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:40 по московскому времени.

Лесь призвал жителей района оставаться дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю, отползти к укрытию.

Накануне утром Минобороны России сообщало, что в воздушном пространстве Краснодарского края ночью нейтрализовали два БПЛА. Еще 10 летательных аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.